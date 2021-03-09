Gündem İYİ Parti kurucularından Yenererden İmamoğluna tepki Siyasi fırıldaksın
POLİTİKA

İYİ Parti kurucularından Yenerer’den İmamoğlu'na tepki: Siyasi fırıldaksın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımına İYİ Partililerin öfkesi dinmiyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, “Allah'ın Ekrem’i, sen ne menem bir siyasi fırıldaksın? Her açıklamanı, her icraatını talimatla yaptığın çok belli oluyor. Senden artık gına geldi” sözleriyle İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Yenerer
Vedat Yenerer

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadınlar günü mesajında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı yan yana getirmesine İYİ Partililerin tepkisi sürüyor.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “siyasi fırıldak” dedi.

Yenerer mesajında, “Allah'ın Ekrem’i, sen ne menem bir siyasi fırıldaksın? Her açıklamanı, her icraatını talimatla yaptığın çok belli oluyor. Senden artık gına geldi” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı

İYİ Parti'den CHP'ye rest: İpleri koparmayız gerekirse keser atarız
GÜNDEM
İYİ Parti'den CHP'ye rest: İpleri koparmayız gerekirse keser atarız

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’dan tepkiler sonrası açıklama: İmamoğlu’nun sözleri kabul edilemez
GÜNDEM
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’dan tepkiler sonrası açıklama: İmamoğlu’nun sözleri kabul edilemez

Akşener’den İmamoğlu’nun tweetine yorum: Arkadaşlarımızın çoğunluğu beğenmedi
GÜNDEM
Akşener’den İmamoğlu’nun tweetine yorum: Arkadaşlarımızın çoğunluğu beğenmedi
Abone Ol Google News
İstanbulun en büyüğü

İstanbul'un en büyüğü

Günde 10 bin test yapılıyor.
Bursada ilginç gelenek

Bursa'da ilginç gelenek

​Kayanın etrafında üç tur atıp böcekleri yutuyorlar.
Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Diyanet: Kayıt hakları 2021 için devam etmektedir.

Apple'dan kritik güncelleme

Apple'dan kritik güncelleme

​Telefon ve bilgisayarlardaki güvenliği artırıyor.

'Dinlene dinlene dövdüler'

'Dinlene dinlene dövdüler'

16 yaşındaki gence 3 kuruş için 5 saat işkence.​

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist
Gündem

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence
Hayat

'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim
Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.