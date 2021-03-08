İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’dan tepkiler sonrası açıklama: İmamoğlu’nun sözleri kabul edilemez

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İstanbul'da diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "ayrımcılık" ve "hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk, meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP'li Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini iddia etti. Temel ise iddiaya yönelik "Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler" ifadelerini kullandı.