Gündem İYİ Partiden CHPye rest İpleri koparmayız gerekirse keser atarız
POLİTİKA

​İYİ Parti'den CHP'ye rest: İpleri koparmayız gerekirse keser atarız

İYİ Parti'den CHP'ye rest: İpleri koparmayız gerekirse keser atarız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı yan yana getirmesi nedeniyle başlayan kriz büyüyor. İYİ Partili yetkililer yapılan paylaşıma tepki gösterirken bir cevap da İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık'tan geldi. Kıdık, ''Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı.

İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'ı yan yana getirerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlaması krizi İYİ Partililer arasında büyüyor.

Son olarak İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık da olayla ilgili tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kıdık, ''Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız'' ifadelerini kullandı.

Ali Kıdık'ın tweetleri şöyle:

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Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı

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İstanbul'da diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "ayrımcılık" ve "hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk, meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP'li Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini iddia etti. Temel ise iddiaya yönelik "Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler" ifadelerini kullandı.

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