​İYİ Parti'den CHP'ye rest: İpleri koparmayız gerekirse keser atarız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı.

İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'ı yan yana getirerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlaması krizi İYİ Partililer arasında büyüyor.

Son olarak İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık da olayla ilgili tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kıdık, ''Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız'' ifadelerini kullandı.

Ali Kıdık'ın tweetleri şöyle:

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Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. — Ali KIDIK (@alikdk) March 7, 2021

Kıyamet kopması için İstafil Aleyhisselam sur’a üfleyecek dahi olsa bile, teröristlerle ne genel başkanımız ne de hiçbir İYİ Partili anılamaz. Nokta — Ali KIDIK (@alikdk) March 7, 2021

Twitimi saptıran ahmaklar, CHP dışında hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Bırakın partiyi ima edilen alçaklarla yan yana bile gelmedik, gelmeyiz — Ali KIDIK (@alikdk) March 7, 2021

Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık. — Ali KIDIK (@alikdk) March 7, 2021

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