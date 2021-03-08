Akşener’den İmamoğlu’nun tweetine yorum: Arkadaşlarımızın çoğunluğu beğenmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın kadınlar gününü kutladı. İmamoğlu'nun bu paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021

İYİ Partili Ağıralioğlu: Doğru bulmuyorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

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"İpleri koparmayız gerekirse keser atarız"

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık da ''Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık'' dedi.

İYİ Partilileri ayağa kaldıran mesaja ilişkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı. Bir ziyaret sırasında konuya ilişkin soruya yanıt veren Akşener, şunları söyledi:

Sayın İmamoğlu’nun tweeti ve sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Yani Sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı