İYİ Parti'den CHP'ye 'büyükşehir' şartı: Hep bir taraftan fedakarlık beklemeyin

İYİ Partili Erhan Usta "Bazı büyükşehirler bırakılırsa CHP'yle iş birliği olabilir" açıklamasında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in itirazlarına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti, iki partinin arasını iyice açtı. İYİ Partililer, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmasının partilerine zarar vereceğini düşünürken, parti kurmaylarından da dikkat çeken açıklamalar geliyor.
Şartlı iş birliği mesajı
CHP'nin fonladığı Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.