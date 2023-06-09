|
Gündem

İYİ Parti'den CHP'ye 'büyükşehir' şartı: Hep bir taraftan fedakarlık beklemeyin

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi. "Geçen sefer hiçbir büyükşehir talep edilmeden sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi." diyen Usta, "Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir." ifadelerini kullandı.

09:54 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Partili Erhan Usta "Bazı büyükşehirler bırakılırsa CHP'yle iş birliği olabilir" açıklamasında bulundu.

İYİ Partili Erhan Usta "Bazı büyükşehirler bırakılırsa CHP'yle iş birliği olabilir" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in itirazlarına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti, iki partinin arasını iyice açtı. İYİ Partililer, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmasının partilerine zarar vereceğini düşünürken, parti kurmaylarından da dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Şartlı iş birliği mesajı

CHP'nin fonladığı Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.



'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'

Önceki seçimlerde İYİ Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini belirten Usta,
"Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi." diyen Usta, "Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir."
ifadelerini kullandı.



#İYİ Parti
#CHP
#Erhan Usta
#Seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EKYS sonuçları açıklandı! sonuc.osym.gov.tr 2023 EKYS sonuç sorgulama sayfası