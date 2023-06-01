İYİ Parti Genel Sekreteri: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek seçimini yaptı. Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlarken, Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Böylece Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12.kez kaybetti. Bu durum muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Öte yandan Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan yeni kurulacak Kabine merak edilirken diğer yandan gözler kurultay hazırlığındaki muhalefet partilerinde. Millet İttifakı'nda CHP'nin en büyük ortağı İyi Parti'den Millet İttifakı'nın sonlandığına dair açıklama geldi.









"Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır"

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Poyraz, "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir" dedi. Poyraz şu ifadeleri kullandı: "İyi Parti, CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi bir seçim ittifakı kurmuştur. Bir kere bu kelimeyi de doğru kullanırsak yanlış anlamaların önüne geçeriz. Bu ilişkinin adı seçim ittifakıdır, ittifak değil. 2019'da yerel seçimlere ilişkin CHP ve İyi Parti arasında bir seçim ittifakı yapılmıştır. Daha sonra 6'lı masa 26 Ocak tarihinde 'Millet İttifakı' olarak kurulmuştur. Tekrar söylüyorum bu seçim ittifakıdır, yani seçim bittiği zaman ittifak ortadan kalkar. 14 Mayıs seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Seçim bitmiştir. İkinci turu için de partiler Kılıçdaroğlu'na ilişkin mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs tarihi itibari ile de seçim ittifakı bitmiştir."

İYİ Partili Paçacı: Muhalefet kendi içinde iş birliğine gider

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Mecliste kaydını yaptırdı. Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya da "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" yanıtını verdi.

Fatih Portakal: Mezara kadar değil seçime kadarmış

Yandaş gazeteci Fatih Portakal ise bu açıklamanın ardından, "Mezara kadar değil, seçime kadarmış. Bu kadar çabuk dağılmasa iyiydi. Belki de doğrusu bu. İttifaklar bozulur ittifaklar yapılır. Önemli olan dokunun uyuştuğu ittifaklar."





Mezara kadar değil, seçime kadarmış. Bu kadar çabuk dağilmasa iyiydi. Belki de doğrusu bu. İttifaklar bozulur ittifaklar yapılır. Önemli olan dokunun uyuştuğu ittifaklar. https://t.co/NFlR15nlYJ — fatih portakal (@fatihportakal) June 1, 2023



