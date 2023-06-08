'Muhalefet savruluyor' diyen Yavuz Ağıralioğlu: Gerekirse parti kuracağız

"Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız. Ben şöyle bakıyorum arkadaşlarımla parti kurmayacağım ben. Arkadaşlarımla da parti kuracağım ama bizim parti dediğimiz şey memlekette işini en iyi yapanların bizim de kendilerinden hissettiğimiz bir siyasal iklim."