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'Muhalefet savruluyor' diyen Yavuz Ağıralioğlu: Gerekirse parti kuracağız

İYİ Parti'ye çok sert eleştirilerde bulunduktan sonra istifa eden 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gerekirse parti kuracağını açıkladı. Muhalefetin savrulduğunu ve liderlerin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız." ifadelerini kullandı.

10:46 . 8/06/2023 Perşembe
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Muhalefet liderlerinin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Yavuz Ağıralioğlu gerekirse parti kurabileceğini açıkladı.

Muhalefet liderlerinin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Yavuz Ağıralioğlu gerekirse parti kurabileceğini açıkladı.

Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve HDP'nin Altılı Masa'ya dahil olması sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçlarını değerlendirirken çok sert ifadeler kullandı. CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, yeni parti kuracağının sinyalini verdi.

'Gerekirse parti kuracağız'

Siyasal iklimi canlandırmak istediklerini söyleyen Ağıralioğlu,
"Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız. Ben şöyle bakıyorum arkadaşlarımla parti kurmayacağım ben. Arkadaşlarımla da parti kuracağım ama bizim parti dediğimiz şey memlekette işini en iyi yapanların bizim de kendilerinden hissettiğimiz bir siyasal iklim."
ifadelerini kullandı.


'Muhalefetin savrulduğunu düşünüyorum'

"Cumhurbaşkanlığı sisteminin kötü olduğunu söylüyorum ama partimi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyorsun. Sen partinde tek adamsın." diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ağıralioğlu, "Muhalefetin savrulduğunu düşünüyorum. 21 yıldır sandıktan çıkan diktatör, mağlup olarak çıkan demokrat dede. Ben iktidar muhalefet münakaşalarında balkon konuşmasına kinayeli sataşmalar yapabilir diye düşünüyordum. Varlıklarıyla bizim varlığımıza destek veren seçmen tabanımızdan çok destekleri olan diyerek sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum denebilirdi. Sizi hep karşımda görmek istiyorum dese ne diyeceksiniz siz." diye konuştu.



#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
#CHP
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