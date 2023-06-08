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Muhalefette seçim muhasebesi başladı: İYİ Parti'den CHP'ye yerel seçimler için 'ittifak' şartı

Yedili Masa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan ağır yenilginin faturası kesilmeye başlandı. Kulislerden edinilen bilgiye göre İYİ Parti cephesi yaklaşan yerel seçimlerde ittifak yapmak için CHP'den bazı büyükşehirlerin kendilerine verilmesini şart koşacak.

15:29 . 8/06/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş.

Kemal Kılıçaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından muhalefet cephesi iç muhasebeye başladı.

Seçim hezimetinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmazken, İYİ Parti cephesinde ise ittifakın devam ettirilmemesi yönündeki görüş ağırlık kazanıyor.

'Bazı büyükşehirler CHP'den istenecek'

2019 yerel seçimlerine CHP ile birlikte giren İYİ Parti'nin, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde ittifakın devamı için bazı büyükşehir belediyelerini isteyebileceği belirtiliyor.

Diken'den Altan Sancar'ın kulis haberine göre; İYİ Parti içinde merkeze daha yakın duran isimler, ittifakın yalnızca CHP’yle devam ettirilmesini "şartlı" olarak tercih ediyor.

CHP ile pazarlık edilmesi fikrini savunan bazı isimlerin talepleri arasında; yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi halinde aralarında Antalya’nın da olduğu bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakılması da yer alıyor.



#İYİ Parti
#CHP
#ittifak
#yerel seçimler
30 dakika önce
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