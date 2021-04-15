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Gündem Kabaktepeden 14 kez borçlanma yetkisi verilen CHPli İBB yönetimine 121 milyar TLlik kaynağı nereye harcadınız?
POLİTİKA

Kabaktepe’den 14 kez borçlanma yetkisi verilen CHP’li İBB yönetimine: 121 milyar TL’lik kaynağı nereye harcadınız?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP’li İBB yönetimine belediye bütçesini ve borçlanma ile alınan kaynakları nerede harcadıklarını sordu. İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesinin 75,5 milyar TL olduğunu belirten Kabaktepe, "Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabaktepe’den 14 kez borçlanma yetkisi verilen CHP’li İBB yönetimine: 121 milyar TL’lik kaynağı nereye harcadınız?
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde CHP’li İBB yönetiminin projelendirilip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığı söyledi.

AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılmasından ve büyük ölçüde tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir şey yapılmadığını ifade eden Kabaktepe, kaynakların nereye harcandığı konusunda CHP’li İBB yönetimine sorular yöneltti.

İBB yönetiminin bütçesinin 75,5 milyar TL olduğunu, hükümetten 15.5 milyar TL beklenmesine rağmen 17,5 milyar TL geldiğini ve toplamda bu rakamın 93 milyar TL’yi bulduğunu aktaran Kabaktepe, şunları söyledi:

"İBB’nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı?"

“İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. İBB’nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı? Bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?” dedi.

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