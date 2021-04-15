Kabaktepe’den 14 kez borçlanma yetkisi verilen CHP’li İBB yönetimine: 121 milyar TL’lik kaynağı nereye harcadınız?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde CHP’li İBB yönetiminin projelendirilip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığı söyledi.

AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılmasından ve büyük ölçüde tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir şey yapılmadığını ifade eden Kabaktepe, kaynakların nereye harcandığı konusunda CHP’li İBB yönetimine sorular yöneltti.

İBB yönetiminin bütçesinin 75,5 milyar TL olduğunu, hükümetten 15.5 milyar TL beklenmesine rağmen 17,5 milyar TL geldiğini ve toplamda bu rakamın 93 milyar TL’yi bulduğunu aktaran Kabaktepe, şunları söyledi:

"İBB’nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı?"

“İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. İBB’nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı? Bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?” dedi.

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