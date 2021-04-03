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POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB yönetimine 'metro' tepkisi: Yahu bunlarda tık yok

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, metro inşaatları üzerinden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tepki gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul’da temeli atılan Tavşantepe-Havalimanı metro hattı paylaşımını alıntılayan Kabaktepe, "Yahu bunlarda tık yok. İki yılda toplasan iki kilometre metro yapamadılar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden İBB yönetimine metro tepkisi: Yahu bunlarda tık yok
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını sağlayacak projede ilk ray kaynağı, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle yapıldı.

Projeyle, Ankara-İstanbul YHT İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatları birbirine bağlanacak.

"Yahu bunlarda tık yok"

Söz konusu gelişmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.

Megakentten AK Parti belediyeciliğinin çıkarılıp yerine CHP belediyeciliğinin konduğunda ortada ne kent ne de hizmet kaldığını vurgulayan Kabaktepe, "Hani Genel Başkanları diyor ya "tıkır tıkır" diye. Yahu bunlarda tık yok. 2 yılda toplasan 2 km metro yapmadılar. Bakanlığımız yapıyor, bunlar da izliyor." ifadelerini kullandı.

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