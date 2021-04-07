Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden CHPli mevkidaşı Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği sorusuna yanıt PR çalışması olduğu için
POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği sorusuna yanıt: PR çalışması olduğu için

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği yönündeki soruya, "Bu istekte saygı, sevgi, samimiyet ve nezaket yok. Kaftancıoğlu'nun talebinin PR (algı yönetimi) çalışması olduğunu anladık. O yüzden kahve içmedim." diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden CHPli mevkidaşı Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği sorusuna yanıt: PR çalışması olduğu için
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında yaşanan 'kahve içme' polemiğini değerlendirdi.

"Anladım ki PR çalışması, içmedim"

Kabaktepe, Kaftancıoğlu’nun "Bana yanıt vermedi" iddiasına ilişkin, "Bir il başkanı, bir il başkanıyla kahve içmek istiyorsa, 20 gün beklemez, arar ve randevu ister. Günler sonra gelen davete, 'Arkadaşlar 2-3 gün bekleyin' dedim. Daha birkaç gün geçmeden bir gazeteci arkadaş nereden biliyorsa, 'Davet gitmiş ama cevap verilmemiş' diye soruyor. Ben o gün dedim ki; saygı, sevgi, samimiyet ve nezaket yok. Benim 2-3 gün bekleme sebebim de PR mı var görmek içindi. Anladık ki PR var, o yüzden kahve içmedim." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alamadı" iddiası

Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Kabaktepe izin alamadı" çıkışına ilişkin ise, "Biz Ekrem Bey ile de oturduk. Bu, bir il başkanının kullanacağı en saygısız sözlerden birisi. Ne demek yani izin alamadı?" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği sorusuna yanıt: PR çalışması olduğu için
OYNAT 03:41
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği sorusuna yanıt: PR çalışması olduğu için
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği yönündeki soruya, 'Bu istekte saygı, sevgi, samimiyet ve nezaket yok. Kaftancıoğlu'nun talebinin PR çalışması olduğunu anladık. O yüzden kahve içmedim.' diyerek yanıt verdi.

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