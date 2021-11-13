Gündem Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
BALIKESİR

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi üyesi 68 yaşındaki Yavuz, kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Gazi Yavuz’un cenazesi, Salur Mahallesi’nde düzenlenen askerî törenin ardından Kıbrıs gazisi Selahattin Yavuz için kırsal Salur Mahallesinde de tören yapıldı. Gazi Yavuz cenaze namazından sonra toprağa verildi.

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Haber Merkezi İHA
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
Askeri törenle gazi uğurlaması

Balıkesir’in Manyas ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Selahattin Yavuz, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi üyesi 68 yaşındaki Yavuz, kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Gazi Yavuz’un cenazesi, Salur Mahallesi’nde düzenlenen askerî törenin ardından Kıbrıs gazisi Selahattin Yavuz için kırsal Salur Mahallesinde de tören yapıldı.

Salur Çarşı Camiinde öğle namazı sonrası Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından kıldırılan cenaze namazını müteakip Bandırma Garnizon Komutanlığı tören mangası eşliğinde gazi Salur Mahallesinde toprağa verildi.

Cenazeye Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Manyas İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş, Emniyet Amir Vekili Gökhan Kazanbey, gazi arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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