Balıkesir'de polisi şehit eden Devrim Erdem'in sicili kabarık çıktı: Her seferinde dışarı salmışlar

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Havran’a kadar süren kovalamacada uyuşturucu satıcıları ile polis arasında çatışma çıktı. Olayda 30 yaşındaki polis memuru Abdulkadir Güngör yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güngör doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şehit polis memuru Abdülkadir Güngörn

Polis memurunu şehit eden Devrim Erdem olay yerinden olay yerinden kaçtı.

Memur Güngör’ün ölümü yakınlarını yasa boğarken, katille ilgili ortaya çıkan detaylar akıllarda soru işareti bıraktı.

GÜNDEM Balıkesir’de polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem’e cezaevinde Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmış

Daha önce defalarca soygun yapmış, polise ateş açmış

Tam bir suç makinesi çıkan Devrim Erdem’in 2004 yılında onlarca benzin istasyonunu silah tehdidiyle soyduğu, kendisini yakalamak için gelen polis memuruna kurşun yağdırdığı, şarjörünü değiştirirken yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ancak daha sonra af ya da ceza indirimleriyle yeniden salınan Erdem’in 2014’te yeniden cezaevinde girdiği belirlendi.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2014'te Erdem'i savunarak soru önergesi vermişti.

GÜNDEM Balıkesir'de kaçan şüpheliler bir polisi şehit etti

L tipi cezaevinde kalıyordu

Terör, cinayet, taciz, tecavüz gibi suçlardan L tipi cezaevinde kalan Güngör, yeniden salınınca bu kez uyuşturucu satıcılığına başladı. Dün de Balıkesir’deki operasyonda polis memurunu şehit etti ve yine kaçtı. Polis ekipleri her şimdi yerde suç makinesi Güngör’ü arıyor.