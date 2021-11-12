Alnında şehit yakını yazmıyor!

Bingöl temaslarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren bir şehit yakını, partinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın hışmına uğramıştı. Şehit ağabeyine galiz küfürler eden Türkkan’a tepki çığ gibi büyürken, konuyla ilgili tartışmalar da sürüyor. Meclis Genel Kurulu’nda Türkkan tartışması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, olayla ilgili AK Parti’den yöneltilen eleştirilere cevap verirken, skandalı şöyle savundu:

“Biz gittiğimiz yerlerde çeşitli provokasyonların muhatabı oluyoruz. Bu tezgaha düşülmemesi için elimizden gelen tüm gayreti sarfetmiş olmamıza rağmen, zaman zaman bazı olumsuzluklar yaşanıyor. Bu olumsuzluklar kapsamında Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapalım? Muhatabı da özür diliyor, Sayın Genel Başkanımız da özür diliyor, ben de özür diliyorum. Siz zannediyorsunuz ki biz her şeyi biliyoruz. Adamın alnında şehit yakını diye yazmıyor.”

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GÜNDEM Türkiye’nin istenmeyen adamı Lütfü Türkkan: Adı hep skandallarla gündeme geliyor

CHP: YOL KAZASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Müsavat Dervişoğlu’na “Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz” derken, CHP ise ittifak ortağı İYİ Parti’ye sahip çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, küfürü “yol kazası” diye niteledi.

GİK GÜNDEMİNDE YOK

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) şehit yakınına küfreden Türkkan’ı gündemine bile almadı. Pazartesi günü istifası kabul edilen Türkkan hakkında parti içinde herhangi bir disiplin işlemi başlatılmamıştı. Konu sıcaklığını korurken, İYİ Parti GİK önceki akşam Meral Akşener başkanlığında toplandı. Kamuoyunda Türkkan’ın disipline gönderilmesi beklenirken, konunun GİK’de hiç gündeme bile gelmediği öğrenildi.