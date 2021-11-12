Gündem Şehitler için yürüdüler
DİYARBAKIR

Şehitler için yürüdüler

PKK’nın kaçırdığı çocukları için HDP’nin kapısındaki evlat nöbetinde 800 günü geride bırakan aileler, Diyarbakır’da ‘Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ yaptı. Yürüyüşe Van, Muş ve Hakkari’den gelen aileler, bazı STK, sendika ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi. Nöbetteki ailelerden şimdiye kadar 33’ü çocuklarına kavuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şehitler için yürüdüler, Diyarbakırda ​şehitler için yürüdüler
Evlat nöbetinde 800 günü geride bırakan aileler, Diyarbakır’da ‘Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ yaptı.

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 800 gün geride kaldı. 240 aile, HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor. Dün Diyarbakır’da “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” düzenlendi. Diyarbakır’daki ailelere, Van, Muş ve Hakkari’de evlat nöbeti tutan ailelerin yanı sıra bazı STK, sendika ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşte “Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir”, “Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP” sloganları atıldı.

Diyarbakır annelerinden PKK'ya tepki: Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor benim kızım dağda ölüyor
OYNAT 00:52
Diyarbakır annelerinden PKK'ya tepki: Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor benim kızım dağda ölüyor
Evlat nöbetinde 800 günü geride bırakan Diyarbakır anneleri PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi. Evlat nöbetinde 800 günü geride bırakan aileler, teröre karşı, 'Büyük buluşma' adıyla yürüyüş düzenledi. HDP İl Başkanlığı binası önünde başlayan ve Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden yürüyüşte aileler, ellerinde Türk bayrağı, çocuklarının fotoğrafı ile 'Artık yeter, düşün yakamızdan', 'Kürt-Türk kardeştir, HDP kalleştir', 'Türkiye nöbette' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sona erdi.

Kızından 8 yıldır haber alamadığını aktaran Esmer Koç, 'Kızım HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildi. 800 gündür evlat nöbetini tutuyorum. HDP ve PKK' dan evladımı istiyorum. HDP'ye sesleniyorum. Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor. Benim kızım dağda, taşta, toprakta ölüyor. Lanet olsun size.' dedi.

SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Ailelere ziyaretler de sürüyor. Dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti. Şentop, “Annelerin eylemi dünyanın en etkili, en sivil, en doğal, en güçlü eylemidir” dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine ettiği küfür de sorulan Şentop, “Çok üzücü. Hepimizi kahretmiştir. Bir milletvekilinin vatandaşa bu derece vahim galiz hakaret etmesi çok vahim. Süreci takip ediyoruz. Hukuk çerçevesinde gereken neyse yapılacaktır” cevabını verdi.

Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi
GÜNDEM
Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi
Yüzde 60 zam

Yüzde 60 zam

​Hem alıcı hem satıcı şikayetçi.
Ölüm haberine gidengazeteciler şoke oldu

Ölüm haberine giden
gazeteciler şoke oldu

Öldü sanılan yaşlı kadın birden doğruldu.
MHPli Yalçından Türkkana arka çıkan Akşener ve Öztraka Mehmet Akif şiiriyle sert tepki

"Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."
Koronavirüsün son 24 saati

Koronavirüsün son 24 saati

Bakan Koca aşı takvimi hakkında çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Başbakanı'na sert tepki.

İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği duyurdu

​Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

​Dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.