Şehitler için yürüdüler

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 800 gün geride kaldı. 240 aile, HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor. Dün Diyarbakır’da “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” düzenlendi. Diyarbakır’daki ailelere, Van, Muş ve Hakkari’de evlat nöbeti tutan ailelerin yanı sıra bazı STK, sendika ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşte “Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir”, “Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP” sloganları atıldı.

OYNAT 00:52 Diyarbakır annelerinden PKK'ya tepki: Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor benim kızım dağda ölüyor Evlat nöbetinde 800 günü geride bırakan Diyarbakır anneleri PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi. Evlat nöbetinde 800 günü geride bırakan aileler, teröre karşı, 'Büyük buluşma' adıyla yürüyüş düzenledi. HDP İl Başkanlığı binası önünde başlayan ve Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden yürüyüşte aileler, ellerinde Türk bayrağı, çocuklarının fotoğrafı ile 'Artık yeter, düşün yakamızdan', 'Kürt-Türk kardeştir, HDP kalleştir', 'Türkiye nöbette' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sona erdi.



Kızından 8 yıldır haber alamadığını aktaran Esmer Koç, 'Kızım HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildi. 800 gündür evlat nöbetini tutuyorum. HDP ve PKK' dan evladımı istiyorum. HDP'ye sesleniyorum. Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor. Benim kızım dağda, taşta, toprakta ölüyor. Lanet olsun size.' dedi. BiP'te paylaş

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Ailelere ziyaretler de sürüyor. Dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti. Şentop, “Annelerin eylemi dünyanın en etkili, en sivil, en doğal, en güçlü eylemidir” dedi.

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İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine ettiği küfür de sorulan Şentop, “Çok üzücü. Hepimizi kahretmiştir. Bir milletvekilinin vatandaşa bu derece vahim galiz hakaret etmesi çok vahim. Süreci takip ediyoruz. Hukuk çerçevesinde gereken neyse yapılacaktır” cevabını verdi.