Gündem Diyarbakırda evlat nöbetine katılan anne Oğlumu HDPli İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi
DİYARBAKIR

Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi gece de sürerken, eyleme bir aile daha katıldı. 2017 yılında oğlu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Sabire Aydın, “Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi
Sabire Aydın

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 798’inci gününde bir ailenin daha katılmasıyla sayı 241’e yükseldi. 2017 yılında Samsun’dan 23 yaşındayken çalışmak için İstanbul’a giden, 3 ay sonra İzmir’e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın’ın (23) annesi Sabire Aydın, Samsun’dan Diyarbakır HDP il binası önüne gelerek eyleme katıldı.


“Benim çocuğumun yokluğundan HDP sorumludur”


Oğlunun Samsun’dan İstanbul’a çalışmak için gittiğini ve 3 ay sonra İzmir’e geçtiğini, bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirten anne Aydın, “Ben buradaki annelerin acılarını gördüm ve ben de acılarımı paylaşmaya geldim. Oğlum 2017 yılında Samsun’da üniversite okurken halen HDP milletvekili olan Murat Çepni tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. 4 yıldır hiçbir haber alamıyorum oğlumdan. Benim çocuğumun yokluğundan HDP sorumludur. Murat Çepni tarafından götürüldüğünü düşünüyorum ve götürüldü” dedi.


“Kızlar erkekleri, erkekler de kızları kandırıyor”


HDP’li Murat Çepni’nin Samsun’da kafesi olduğunu söyleyen Aydın, “Oğlum kafeye gidip geldikçe onlar tarafından kandırılıp dağa götürüldü. Onun kafesine gidip gelen çocuklar da halen orada kandırılıyorlar. Oğlum 23 yaşındaydı, şu anda 27 yaşında ve ortada yok. Kızlar erkekleri, erkekler de kızları kandırıyor. Sevgili bahanesiyle birbirleriyle tanıştırılıyorlar, ondan sonra kaybolup gidiyorlar” diye konuştu.
“Oğlum gel aile olarak seni bekliyoruz”


Oğluna çağrıda bulunan gözü yaşlı anne Aydın, “Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum gel aile olarak seni bekliyoruz. Devlet olarak hepimiz senin arkandayız, dön gel” şeklinde konuştu.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 751. gününde de devam ediyor.

2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP'lilerin bunu bile görmezden gelerek çocuğunu dağa kaçırılmasında aracı olduğunu söyledi. Ay, “2015'ten beri oğlum kayıp yüzde 70 raporlu. HDP oğlumu sokakta kandırıp götürdü, ben oğlumu istiyorum almadan da gitmiyorum. 7 yıldır hiçbir haber alamadım, sağ mı ölümü bilmiyorum hiç haber alamadım. Muhammet oğlum eve dön, 7 yıldır senin için hasta olmuşum, evde ne rahatımız var ne de huzurumuz. Gel adalete ve devlete teslim ol.' dedi.


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