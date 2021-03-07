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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’ndan ‘yeni parti’ açıklaması: Demokrasiden yanalarsa ayrı parti kurmamaları gerekir

Kendisiyle siyaset yapmış isimlerin CHP'den ayrılıp kendi partilerini kurmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurabilirler ama tabii ülkenin geleceği konusunda sorumluluk hisseden herkesin oturup bir düşünmesi gerekiyor. Türkiye'nin ayrı partiler kurmaya ihtiyacı yok. Demokrasiden yanaysa, demokrasiyi savunuyorsa o çerçevede hareket etmesi gerektiğine inanan birisiyim" dedi.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de yayınlanan "Stüdyo Ankara" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde kendisiyle siyaset yapmış isimlerin partiden ayrılıp kendi partilerini kurma yolunda ilerlediğinin, İYİ Parti'de de aynı durumun söz konusu olduğunun hatırlatılması ve bunu nasıl yorumladığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, hem demokrasiden söz edip hem de yeni partiler kurulduğunda onlara karşı çıkmanın samimi olmadığını söyledi.

"Türkiye'nin bölünmeye değil güç birliğine ihtiyacı var"

Kılıçdaroğlu, bir insanın bir parti içinde beklediğini bulamayınca ayrılarak kendi partisini kurmasında herhangi bir sorun olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bizden de ayrılıp ayrı parti kuran arkadaşlar var, İYİ Parti'den de ayrılıp parti kuran arkadaşlar var. Kurabilirler ama tabii ülkenin geleceği konusunda sorumluluk hisseden herkesin oturup bir düşünmesi gerekiyor. Türkiye'nin demokratikleşmeye ve güç birliğine ihtiyacı var, ayrışmaya, bölünmeye, ayrı partiler kurmaya değil. Demokrasiden yanaysa, demokrasiyi savunuyorsa o çerçevede hareket etmesi gerektiğine inanan birisiyim."

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