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POLİTİKA

İnce’den Kılıçdaroğlu’nun ‘operasyon çekiyor’ sözlerine cevap: Kanıtın varsa ortaya koy

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, kendisini CHP’ye operasyon çekmekle suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi. İnce, “Ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV’de yaptığı açıklamalarda, partisine operasyon yapıldığını öne sürdü. “Millet ittifakını dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, ‘Memleket Hareketi’ programını başlatan ve yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’ye adını anmadan göndermede bulundu.

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“Kanıtlarını ortaya koy”

Kılıçdaroğlu, kendisine sorulan “Muharrem İnce’den mi bahsediyorsunuz” sorusuna da “Sadece o değil” cevabını verdi. Muharrem İnce, CHP liderinin bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nu, sözlerinin kanıtlarını ortaya koymaya davet eden İnce, “CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum” dedi.

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“Ne biliyorsanız konuşun”

Bu konudaki değerlendirmelerini önümüzdeki günlerde yapacağını aktaran İnce, “Ancak CHP'nin Genel Başkanı'nın yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler
OYNAT 00:30
Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler
Muharrem İnce ülke geneli başlatmış olduğu “Memleket Hareketi” programı kapsamında Iğdır'a geldi. İnce burada yaptığı konuşmada, 'Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde konuştu.


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