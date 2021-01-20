Gündem İncenin yeni parti çalışmalarına Kılıçdaroğlu yorumu Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar
POLİTİKA

İnce’nin yeni parti çalışmalarına Kılıçdaroğlu yorumu: Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar

Eski CHP vekili Muharrem İnce'nin kurma aşamasında olduğu yeni partiye ilişkin görüşü sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir" yanıtını verdi.

Haber Merkezi İHA
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli İzmit Belediyesi'ni ziyaretinde eski CHP vekili Muharrem İnce'nin kuruluş aşamasında olan parti çalışmasına ve kendisine mektup yazarak çeşitli konularda rahatsızlıklarını dile getiren CHP'li vekillere dair açıklamalarda bulundu.

"İsteyen parti kurabilir"

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Muharrem İnce’nin partiyi bırakarak, 1 Mart itibariyle yeni bir parti kuracağı söylemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu “Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir” yanıtını verdi.

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"Genel başkandan randevu alınır gelinir konuşulur"

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un “Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz” sözlerinin yer aldığı şikayet mektubu hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz. Onları kabul etmeyiz, doğru değil."

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