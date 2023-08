Kocaeli değişimde örnek şehir oldu

Yerel yönetimlere ve yöneticilere düşenin şehri korumak ve her türlü afetten korunmasını sağlamak olduğunun bilinciyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin depreme ve her türlü afete hazır bir şehir olması için projeler üretmeye teknolojinin elverdiği her türlü tedbiri almaya devam ediyor. İşlerin daha koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi’, Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda afet ve acil müdahale sistemi kurulumu yapıldı. Büyükşehir, Kocaeli için yerel ve bölgesel ölçekte zemin sınıflaması yaparak, deprem riskini tanımlayıp Kocaeli Sismik Tehlike Haritalarını altı farklı fay için deprem senaryosu üzerinden hazırladı. Bu kapsamda elde edilen Kocaeli’ye ait tüm zemin verilerinin yer aldığı zemin bilgi bankasına da veri girişleri aralıksız sürüyor.