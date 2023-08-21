Kocaeli değişimde örnek şehir oldu

17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Binlerce vatandaşın öldüğü, binlerce binanın ağır hasar aldığı ve yıkıldığı büyük felaketin yaraları büyük ölçüde sarıldı. Marmara depreminin yıldönümünde gözler yine depremin en büyük yıkıcı etkilerini yaşamış olan Kocaeli’ye çevrildi. Depremde ağır yaralar alan Kocaeli, çevresiyle çehresiyle bambaşka pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. Şimdi Kocaeli’de insanların nefes aldığı millet bahçeleri, kent meydanları, güvenli, sağlam, sosyal yapılar dikkat çekiyor.

ÖNCE BİLİNÇLENDİRME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin depremin ardından yaptığı öncelikli çalışma halkın bu konuda bilinçlendirilmesi oldu. Hem yer hareketlerinin takibini sağlamak hem de bunu halkla paylaşmak için kentin farklı yerlerine ivme ölçer cihazları yerleştiren haritalar hazırlayan Büyükşehir, deprem gerçeğini gösterebilmek adına Sismoloji ve Simülasyon Merkezleri kurup eğitim programları düzenledi. Depreme yönelik farkındalık ve bilinçlenme oluşması adına birçok projeyi hayata geçirdi.

DEPREME YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Yerel yönetimlere ve yöneticilere düşenin şehri korumak ve her türlü afetten korunmasını sağlamak olduğunun bilinciyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin depreme ve her türlü afete hazır bir şehir olması için projeler üretmeye teknolojinin elverdiği her türlü tedbiri almaya devam ediyor. İşlerin daha koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi’, Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda afet ve acil müdahale sistemi kurulumu yapıldı. Büyükşehir, Kocaeli için yerel ve bölgesel ölçekte zemin sınıflaması yaparak, deprem riskini tanımlayıp Kocaeli Sismik Tehlike Haritalarını altı farklı fay için deprem senaryosu üzerinden hazırladı. Bu kapsamda elde edilen Kocaeli’ye ait tüm zemin verilerinin yer aldığı zemin bilgi bankasına da veri girişleri aralıksız sürüyor.

ŞEHRİN DÖNÜŞÜMÜ

Kocaeli, 1999 depremi ile büyük yara aldı. Hem fiziksel hem ruhsal olarak zor ve sıkıntılı süreçler geçirdi. Deprem, yapılaşmada yapılan yanlışlıkların hiç istenmeyen sonuçlar ve sorunlar doğurduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu bilinçten hareketle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattı. Bu kapsamda gelişime ve yenilenmeye ihtiyacı olan alanlar belirlenerek bütüncül bir yaklaşım oluşturuldu ve Kentsel Dönüşüm Master Planı Araştırma Raporu hazırlandı.

RİSKLİ ALANLARDAN GÜVENİLİR YAŞAMLARA

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tekrar daha sağlıklı ve güvenli yapılanması için yaptığı öncelikli çalışma kamulaştırma oldu. Yaklaşık 10 milyon metrekarelik alanda kamulaştırma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı sosyal yaşam alanı olan 26 bin 909 yeni konut yaptı. Riskli 1814 binanın yıkımını gerçekleştirdi. TOKİ, Kent Konut ve Emlak Konut ile 4151 adet konutun inşaatına devam ediyor. Yakın zamanda da 3672 konutun yapımına başlayacak.

12 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insanları riskli bölgelerden güvenilir alanlara taşıma hamlesi de bir o kadar hızlı oldu. 12 adet kentsel dönüşüm alanı ve rezerv alanları belirleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçen 24 yıllık süreçte birer birer bu dönüşümleri gerçekleştirdi. Vatandaşları riskli alanlardan güvenilir yaşam alanlarına taşıdı. Millet bahçeleri ve kent meydanları ile olası bir afet durumunda şehrin özellikle kalabalık alanlarına nefes aldıracak büyük bir hamle yapmış oldu.

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE YENİLENME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda şehrin göbeğinde yer alan büyük bir alanı kapsayan çarpık yapılaşmanın en somut örneklerinden biri olan Cedit Mahallesi’nde dönüşüm hamlesi başlatıldı. ‘Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirilmesi de bu alanda önemli adımlardan biri oldu. Burada yeni ve güvenilir bir yaşam alanı inşa ediliyor. Ayrıca Büyükşehir, sanayinin içinde kaldığı için riskli bölge olarak belirlediği Körfez Barbaros Mahalle’sini de daha güvenli rezerv alanlara taşıyor. Kentsel dönüşüm ile yeni yaşam alanları, güvenli, yaşanılır bir şehri inşa ediyor.

HER DAİM HAZIR

Yaptığı her çalışmada hazırladığı her projede deprem yönetmeliğini dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün deprem olacakmış gibi teyakkuzda. Bunun için Mobil Afet Tırları hazırlayan ve deprem sonrası gıda üretimi için Hızır 41’i kuran Büyükşehir Belediyesi, temkini ve tedbiri elden bırakmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasar tespiti yapıp depreme dayanıklılığı konusunda da binaların envanterini çıkarıyor.







