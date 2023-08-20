Kendi halinde oturan çarşaflı kadına nefret kustu: Otobüstekiler haddini bildirdi

"Terbiyesizlik yapma. Başı kapalıysa kapalı. Gelmiş küfür ediyorsun başı kapalı diye kadına. Polis çağırttırma bize. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa peçesi var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun? Seni kim doğurmuş acaba?"