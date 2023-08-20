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Kendi halinde oturan çarşaflı kadına nefret kustu: Otobüstekiler haddini bildirdi

Kocaeli'de otobüste yolculuk eden bir kadın, önünde oturan çarşaflı bir kadına durup dururken hakaret edip nefret kustu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti burada böyle yaşanmıyor. Peçeni de al git" diyen kadına otobüstekiler tepki gösterdi. Yaşananlar karşısında sinirlerine hakim olamayan bir genç, "Gelmiş küfür ediyorsun başı kapalı diye kadına. Polis çağırttırma bize. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa peçesi var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede sen ne yaptın?" ifadelerini kullandı.

09:55 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kocaeli'de bir kadın, otobüsteki çarşaflı kadına hakarette bulunup nefret kustu.

Kocaeli'de bir kadın, otobüsteki çarşaflı kadına hakarette bulunup nefret kustu.

Kocaeli'de otobüse binen bir kadın, önünde kendi halinde yolculuk eden çarşaflı bir kadına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Kadın,
"Nerelisin? Lan nerelisin? Burası Türkiye Cumhuriyeti burada böyle yaşanmıyor. Peçeni de al git"
sözleriyle nefret kustu.

Otobüsteki yolcular haddini bildirdi

Kadına otobüsteki diğer yolcular tepki gösterirken, yaşananlar karşısında sinirlerine hakim olamayan bir genç,
"Terbiyesizlik yapma. Başı kapalıysa kapalı. Gelmiş küfür ediyorsun başı kapalı diye kadına. Polis çağırttırma bize. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa peçesi var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun? Seni kim doğurmuş acaba?"
ifadelerini kullandı.



#Kocaeli
#Otobüs
#Çarşaf
1 saat önce
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