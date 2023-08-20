Kendi halinde oturan çarşaflı kadına nefret kustu: Otobüstekiler haddini bildirdi

Kocaeli'de bir kadın, otobüsteki çarşaflı kadına hakarette bulunup nefret kustu.
Kocaeli'de otobüse binen bir kadın, önünde kendi halinde yolculuk eden çarşaflı bir kadına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Kadın,
"Nerelisin? Lan nerelisin? Burası Türkiye Cumhuriyeti burada böyle yaşanmıyor. Peçeni de al git"
sözleriyle nefret kustu.
Otobüsteki yolcular haddini bildirdi
Otobüsteki yolcular haddini bildirdi
Kadına otobüsteki diğer yolcular tepki gösterirken, yaşananlar karşısında sinirlerine hakim olamayan bir genç,
"Terbiyesizlik yapma. Başı kapalıysa kapalı. Gelmiş küfür ediyorsun başı kapalı diye kadına. Polis çağırttırma bize. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa peçesi var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun? Seni kim doğurmuş acaba?"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce