Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesinde orman yangını: Dört uçak ve iki helikopter ile müdahale edildi

Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede 20 araç ile bölgeye ulaşan 70 personel, havadan ve karadan müdahalede bulundu. 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale edilen yangın, 2 saatin ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalışmaları yerinde incelemek için alana geldi.
Söndürme çalışmalarına dört uçak ve iki helikopter de katıldı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangını haber alır almaz hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, helikopter desteği de talep ettiklerini kaydetti.
Vali Yavuz yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale edildiğini, kısa bir süre içerisinde netice alacaklarına işaret ederek, "Gebze ilçemizde bulunan TÜBİTAK yerleşkesi ormanlık alanında çıkan yangına, Valiliğimizin koordinasyonu ile 4 uçak, 2 helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile müdahalemiz devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.