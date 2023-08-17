Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesinde orman yangını: Dört uçak ve iki helikopter ile müdahale edildi

Söndürme çalışmalarına dört uçak ve iki helikopter de katıldı

Söndürme çalışmalarına dört uçak ve iki helikopter de katıldı

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale edildiğini, kısa bir süre içerisinde netice alacaklarına işaret ederek, "Gebze ilçemizde bulunan TÜBİTAK yerleşkesi ormanlık alanında çıkan yangına, Valiliğimizin koordinasyonu ile 4 uçak, 2 helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile müdahalemiz devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.