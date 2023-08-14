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TMO patlamasından acı haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda yaşanan patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu yaşamını yitirdi. Acı olayda ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

11:12 . 14/08/2023 Pazartesi
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Elif Dayıoğlu 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Elif Dayıoğlu 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3’ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO’nun 60 silosundan 13’ü etkilenmişti. Yaralılardan 6’sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dayıoğlu'nun cenazesi, Derince ilçesinde toprağa verilecek.


Patlamada ağır yaralanan Ekrem Kalkan da geçen hafta yaşamını yitirmişti.

4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.


Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var
Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Yavuz, "Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor" açıklaması yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu, yaralı sayısında artış beklemediklerini söyledi. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bilgisi aktarılırken ayrıca patlamanın Derince Limanı'yla bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.


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