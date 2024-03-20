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Meteoroloji il il sıralayıp uyardı: İşte kuvvetli yağış ve tipi beklenen iller

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, perşembe günü Diyarbakır'ın da içinde bulunduğu 6 il için ‘kuvvetli sağanak' uyarısında bulundu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, perşembe günü bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

14:55 - 20/03/2024 Çarşamba
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, perşembe günü Diyarbakır'ın da içinde bulunduğu 6 il için ‘kuvvetli sağanak' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, perşembe günü bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • “Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle bin 200 metre üzeri rakımlı yerlerde Diyarbakır (Kulp), Batman (Sason), Siirt (Pervari), Şırnak (Uludere, Beytüşşebap) ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların perşembe gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.”

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.




#Meteoroloji
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#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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#rüzgar
32 dakika önce
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