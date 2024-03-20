Meteoroloji il il sıralayıp uyardı: İşte kuvvetli yağış ve tipi beklenen iller

“Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle bin 200 metre üzeri rakımlı yerlerde Diyarbakır (Kulp), Batman (Sason), Siirt (Pervari), Şırnak (Uludere, Beytüşşebap) ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların perşembe gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.”