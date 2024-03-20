|
Özgün

Van'da kar ve sağanak etkili oldu: 11 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Van'da dünden bu yana etkili olan sağanak ve kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yoğun kar nedeniyle 11 ilçede eğitime ara verildi. İşte Van 5 günlük Meteoroloji hava durumu raporu.

09:23 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:24 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Van'da kar ve sağanak etkili oldu: 11 ilçede okullar tatil edildi
Van'da kar ve sağanak etkili oldu: 11 ilçede okullar tatil edildi

Van'da gün boyu devam eden yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için kırsal mahalle yolları, kent merkezindeki 25 ana ve 65 ara arter ile sokaklarda yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Devam eden kar ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su baskınından etkilenen ev ve iş yerlerinde Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, su baskınından etkilenen ev ve iş yerlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Edremit ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Van'da okullar bugün tatil mi?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar nedeniyle Muradiye, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran ilçelerindeki okullar, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildi. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı. Daha önce de kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

#Van
#hava durumu
#Meteoroloji
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Amerika Merkez Bankası başkanı Powell'dan faiz indirimi mesajı: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?