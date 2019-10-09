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POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu: Harekatta Suriye dahil ilgili ülkelere bildirim yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye olası harekat hakkında "Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız. Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mvlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mvlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin, "Bu, her şeyden önce bizim, BM şartından ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekatımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir'de mevkidaşı Sabri Bukadum ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda maalesef bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD'nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye'de yakalıyoruz çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok." dedi.

Terör örgütünün şu anda bulunduğu bölgedeki insanlara yönelik de büyük bir zulüm uyguladığını söyleyen Çavuşoğlu, "300 binden fazla Suriyeli Kürdü de kendilerini desteklemedikleri için sürgüne gönderdiler, Türkiye'de yaşıyorlar." diye konuştu.

YPG/PKK'nın bölücü bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Esas amacı Suriye'yi bölmektir ki biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı biz buraya bir harekatı başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı (Donald) Trump buradan çekileceklerini ve burada bir güvenli bölgeyi de birlikte oluşturmak istediklerini söyleyince, ABD ile güvenli bölge konusunda bir müzakere başlattık." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A REST

  • Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu sürecin ABD'nin Türkiye'yi oyalama süreci olduğunu gördüğünde ABD Başkanı Donald Trump'a "Artık sizinle müzakerelerimizde bir netice alamayacağız, siz bunlara destek vermeye devam ediyorsunuz dolayısıyla biz kendi başımıza bu harekatı başlatacağız." mesajını bizzat ilettiğini anlattı.

ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN HAKLAR KULLANILACAK

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

  • "Bu, her şeyden önce bizim BM Şartı'ndan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekatımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak, BM dahil ilgili ülkelere, Suriye dahil bildirimlerde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi de mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunacağız."

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