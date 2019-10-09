Dünya TSKnın harekat yapacağı bölgede gizemli uçak
ORTADOĞU

TSK'nın harekat yapacağı bölgede gizemli uçak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekat gerçekleştirmeye planladığı Haseke bölgesinde kuyruk numarası açıklanmayan uçak görüldü. Bağdat'ın kuzeybatısından gelen bir uçağın, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde gerçekleştirdiği uçuş dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak üzerinden kalkan bir uçağın, YPG/PKK işgali altındaki Haseke bölgesinde uçuş gerçekleştirdiği görüldü.
Irak üzerinden kalkan bir uçağın, YPG/PKK işgali altındaki Haseke bölgesinde uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

Türkiye'nin önümüzdeki saatler içerisinde Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat için düğmeye basması bekleniyor.

Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon için hazır duruma getirilirken, gözler bölgede yaşanan askeri hareketlilikte.

Bu kapsamda sabah saatlerinde Irak üzerinden kalkan bir uçağın, YPG/PKK işgali altındaki Haseke bölgesinde uçuş gerçekleştirdiği görüldü.
  • Kuyruk numarasını kapalı olan uçağın, askeri yada sivil olup olmadığı bilinmiyor.

Bağdat ve Erbil'den kalktı

Suriye'nin kuzeyine gelen uçaklardan birisi Bağdat'ın kuzeyinden kalktığı görüldü. Bu bölgede çok sayıda Amerikan hava üsleri bulunuyor.

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