TSK'nın harekat yapacağı bölgede gizemli uçak

Türkiye'nin önümüzdeki saatler içerisinde Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat için düğmeye basması bekleniyor.
Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon için hazır duruma getirilirken, gözler bölgede yaşanan askeri hareketlilikte.
Bu kapsamda sabah saatlerinde Irak üzerinden kalkan bir uçağın, YPG/PKK işgali altındaki Haseke bölgesinde uçuş gerçekleştirdiği görüldü.
- Kuyruk numarasını kapalı olan uçağın, askeri yada sivil olup olmadığı bilinmiyor.
Bağdat ve Erbil'den kalktı
Suriye'nin kuzeyine gelen uçaklardan birisi Bağdat'ın kuzeyinden kalktığı görüldü. Bu bölgede çok sayıda Amerikan hava üsleri bulunuyor.