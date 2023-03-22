Millet İttifakı'nda liste mesaisi: En çok milletvekili çıkaracak formüller üzerinde çalışılıyor

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti milletvekilleri de toplanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı aldı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıya katılmadı. Adaylık başvurusu çarşamba günü yapılacak. İttifak protokolü de aynı gün verilecek.

Formüller üzerinde çalışılıyor

Millet İttifakı'nda sıradaki kritik gündem ise milletvekili aday listelerinin hazırlanması olarak belirtiliyor. En çok milletvekili çıkarabilmek için formüller üzerinde çalışılıyor. 41 ilde her siyasi parti kendi amblemiyle seçimlere girecek. 20’ye yakın ilde 6 siyasi partinin ortak liste çıkarması, bazı illerde Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek partisinin üçlü ittifak yapması gibi formüller devrede.

Ortak liste şartı

NTV'nin haberine göre; Yeni seçim yasasıyla artık oy hesabı da değişti. Artık oyun büyük partiye milletvekili kazandırması sistemi sona erdiğinden bu oyların boşa gitmemesi için ortak listenin şart olduğuna vurgu yapılıyor. İllerde güçlü olan partilerin listesine daha az oy alabilecek partilerin adaylarının alınması planlanıyor. İYİ Parti’nin kendi listesini oluşturmaktan yana olduğu, CHP’nin ise dört siyasi partiye seçilebilecekleri noktalardan 25-30’a yakın milletvekilliği vermesi gündemde.

HDP bugün kararını açıklayacak

HDP'nin de bugün cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenirken aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesi bekleniyor.







