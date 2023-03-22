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Gündem

Millet İttifakı'nda liste mesaisi: En çok milletvekili çıkaracak formüller üzerinde çalışılıyor

CHP'nin ardından İYİ Parti milletvekilleri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı aldı. Başvuru bugün yapılacak. Millet İttifakı'nda da en çok milletvekili çıkarabilmek için formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan liste mesaisi de devam ederken en çok milletvekili çıkarak formüller üzerinden çalışıldığı belirtiliyor. HDP'nin de cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi bekleniyor.

11:07 . 22/03/2023 Çarşamba
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Millet İttifakı

Millet İttifakı

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti milletvekilleri de toplanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı aldı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıya katılmadı. Adaylık başvurusu çarşamba günü yapılacak. İttifak protokolü de aynı gün verilecek.

Formüller üzerinde çalışılıyor

Millet İttifakı'nda sıradaki kritik gündem ise milletvekili aday listelerinin hazırlanması olarak belirtiliyor. En çok milletvekili çıkarabilmek için formüller üzerinde çalışılıyor. 41 ilde her siyasi parti kendi amblemiyle seçimlere girecek. 20’ye yakın ilde 6 siyasi partinin ortak liste çıkarması, bazı illerde Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek partisinin üçlü ittifak yapması gibi formüller devrede.

Ortak liste şartı

NTV'nin haberine göre; Yeni seçim yasasıyla artık oy hesabı da değişti. Artık oyun büyük partiye milletvekili kazandırması sistemi sona erdiğinden bu oyların boşa gitmemesi için ortak listenin şart olduğuna vurgu yapılıyor. İllerde güçlü olan partilerin listesine daha az oy alabilecek partilerin adaylarının alınması planlanıyor. İYİ Parti’nin kendi listesini oluşturmaktan yana olduğu, CHP’nin ise dört siyasi partiye seçilebilecekleri noktalardan 25-30’a yakın milletvekilliği vermesi gündemde.

HDP bugün kararını açıklayacak

HDP'nin de bugün cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenirken aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesi bekleniyor.


'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz
'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz

Deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçenin tarım bölgesi olduğuna dikkat çekerek çiftçilere yönelik vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçinin bankalara olan kredilerini ve faizlerini tamamen sileceğiz" açıklaması, akıllara partisinin yerel seçimler öncesindeki 'bedava traktör' sözünü getirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.


#Millet İttifakı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
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