'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada depremzedelere seslenerek bir kez daha ücretsiz konut sözü verdi.
CHP lideri, konuşmasının devamında afetzede çiftçilere yönelik vaatlerde bulundu. Nurdağı'nın tarım bölgesi olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, çiftçinin bütün borçlarının silineceğini söyledi.
"Çiftçinin borçlarını tamamen sileceğiz"
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
Özgür Özel 'bedava traktör' vaadini çarpıcı olsun diye kullandıklarını itiraf etmişti
Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere yönelik vaatleri, akıllara partisinin yerel seçimler öncesindeki 'bedava traktör' sözünü getirdi.