'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz

"Burası aynı zamanda bir tarım bölgesi. Biliyorum Nurdağı'nın çiftçisi var üreticisi var, hayvancılık yapanı var. Bütün bunların tamamının değerlendirilmesi lazım. Çiftçi hiç merak etmesin. Ahırı yıkılan çiftçinin, esnaf kefalet kooperatifine, tarım kredi kooperatifine ve bankalara olan kredilerini ve faizlerini tamamen sileceğiz. Depremden zarar gören esnafın ve çiftçinin kredi ve faiz borçlarının tamamını sileceğiz. Çünkü zaten perişan olmuş vaziyetteler."