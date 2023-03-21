|
Reklam
Reklam
Gündem

'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz

Deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçenin tarım bölgesi olduğuna dikkat çekerek çiftçilere yönelik vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçinin bankalara olan kredilerini ve faizlerini tamamen sileceğiz" açıklaması, akıllara partisinin yerel seçimler öncesindeki 'bedava traktör' sözünü getirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.

14:48 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada depremzedelere seslenerek bir kez daha ücretsiz konut sözü verdi.


Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti
Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti

2021 yılının ağustos ayında sel afetinin vurduğu Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nü ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölge halkına beyaz eşya, gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun verdiği yardım sözünü yerine getirmediğini açıklayan Esenyamaç Köyü Muhtarı Ayhan Korkmaz CHP'li yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını açıklamıştı. Esenyamaç Köyü'nde verdiği sözleri yerine getirmeyen Kılıçdaroğlu, bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ücretsiz konut sözü verdi. Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.'' vaadinde bulundu.


CHP lideri, konuşmasının devamında afetzede çiftçilere yönelik vaatlerde bulundu. Nurdağı'nın tarım bölgesi olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, çiftçinin bütün borçlarının silineceğini söyledi.

"Çiftçinin borçlarını tamamen sileceğiz"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Burası aynı zamanda bir tarım bölgesi. Biliyorum Nurdağı'nın çiftçisi var üreticisi var, hayvancılık yapanı var. Bütün bunların tamamının değerlendirilmesi lazım. Çiftçi hiç merak etmesin. Ahırı yıkılan çiftçinin, esnaf kefalet kooperatifine, tarım kredi kooperatifine ve bankalara olan kredilerini ve faizlerini tamamen sileceğiz. Depremden zarar gören esnafın ve çiftçinin kredi ve faiz borçlarının tamamını sileceğiz. Çünkü zaten perişan olmuş vaziyetteler."

Özgür Özel 'bedava traktör' vaadini çarpıcı olsun diye kullandıklarını itiraf etmişti

Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere yönelik vaatleri, akıllara partisinin yerel seçimler öncesindeki 'bedava traktör' sözünü getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak
"İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör"
ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Nurdağı
#Gaziantep
#çiftçi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.