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İsmail Saymaz: HDP aday çıkarmayacak ve Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek

Muhalif kimliği ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını duyurdu. HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirten Saymaz, "Bu karar yarın Ankara’da basın toplantısıyla açıklanacak." dedi.

23:58 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde HDP heyeti ile TBMM'de görüşmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek istediği görüşmede hangi konularda pazarlığa girişildiği merak edilirken, HDP'nin kararının belli olduğu öne sürüldü.

Aday çıkarmayacaklar

Muhalif kimliği ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Saymaz, bu kararın yarın Ankara'da açıklanacağını ifade etti.

Saymaz paylaşımında şunları söyledi:

"HDP, Cumhurbaşkanı adaylığında tavrını belirledi. HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek. Bu karar yarın Ankara’da basın toplantısıyla açıklanacak."

Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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#İsmail Saymaz
36 dakika önce
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