İsmail Saymaz: HDP aday çıkarmayacak ve Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde HDP heyeti ile TBMM'de görüşmüştü.
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek istediği görüşmede hangi konularda pazarlığa girişildiği merak edilirken, HDP'nin kararının belli olduğu öne sürüldü.
Aday çıkarmayacaklar
Muhalif kimliği ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Saymaz, bu kararın yarın Ankara'da açıklanacağını ifade etti.
Saymaz paylaşımında şunları söyledi: