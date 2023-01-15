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ANKARA

MSB: 'Karakız'lar Deniz Kuvvetleri'nin en caydırıcı unsurlarından

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Karakız' denilen denizaltıların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en caydırıcı unsurlarından olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Karakızlar Deniz Kuvvetlerinin en caydırıcı unsurlarından
MSB

MSB, denizaltı mürettebatının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, namıdiğer 'Karakız'lar, Deniz Kuvvetlerimizin en caydırıcı unsurlarından biri. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için havada, karada, denizde ve her yerde. Bazen göremeseniz de hep sizinle" denildi.


Bakanlıktan paylaşılan görüntüde ise 'Karakız' mürettebatının telsiz konuşmaları, denizaltının göreve hazırlanması ve mürettebatın açıklamaları yer aldı.

Denizaltı komutanı, görevlerine ilişkin, "Bizlerin ana görevi Türkiye'nin çevre denizlerinde, Mavi Vatan'da deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak ve her an harbe hazır bulunmaktır. Bizler de denizlerin altında derinliklerde her an verilecek görevlere hazır şekilde dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanında başarıyla yerine getirme yeterliliğine sahibiz. Sahip olduğumuz modern sensor sistemleri ve millileşen cihaz ve sistemlerle de ateş gücümüzde oldukça caydırıcı bir platformuz" açıklamasında bulundu.


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