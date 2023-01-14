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ANKARA

MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Tank Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Tank Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

  • "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde, 13 Ocak 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tnk. Uzm. Çvş. Selçuk Kurt derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 13 Ocak 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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