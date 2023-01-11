MSB paylaştı: Görevinin tamamlayan bir F-16 uçağının piste iniş anı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" denildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" denildi.
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