Gündem MSB paylaştı Görevinin tamamlayan bir F-16 uçağının piste iniş anı
ANKARA

MSB paylaştı: Görevinin tamamlayan bir F-16 uçağının piste iniş anı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından, "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" ifadeleriyle paylaşımda bulunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB paylaştı: Görevinin tamamlayan bir F-16 uçağının piste iniş anı
F-16

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" denildi.

Görevini tamamlayan bir F-16 uçağının piste iniş anı
OYNAT 00:27
Görevini tamamlayan bir F-16 uçağının piste iniş anı
Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabı, görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'nın piste iniş anını paylaştı.


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