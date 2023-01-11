Hudut Kartalları geçit vermiyor: Beşi terörist 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/odbP6H7BAD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2023

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