Gündem Hudut Kartalları geçit vermiyor Beşi terörist 8 kişi yakalandı
ANKARA

Hudut Kartalları geçit vermiyor: Beşi terörist 8 kişi yakalandı

Hudut Kartalları ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hudut Kartalları geçit vermiyor: Beşi terörist 8 kişi yakalandı
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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