Gündem MSB duyurdu 11 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." denildi.

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