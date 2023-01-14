​MSB Duyurdu: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

AK Partili Özhaseki 10'dan fazla belediyenin geçmek istediğini belirtti: 3 büyükşehirden de var

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldığı programda AK Parti'ye geçmek isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti. Belediye başkanlarıyla görüşme halinde olduklarını ifade eden Özhaseki, 'Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz' dedi