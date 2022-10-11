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ANKARA

MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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