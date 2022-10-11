MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/GiZJclMeSC
Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.