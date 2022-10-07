Teröristlerin inleri yerle bir: 8 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/YeDTfizI4D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022