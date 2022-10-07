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ANKARA

Teröristlerin inleri yerle bir: 8 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Teröristlerin inleri yerle bir: 8 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
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