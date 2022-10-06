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POLİTİKA

MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' denildi.

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