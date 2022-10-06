MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

Japon gazeteci Myanmar'da hapis cezasına çarptırıldı

Japonya Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Kitada Tetsuo, yaptığı açıklamada, Kubota Toru'nun elektronik işlemler yasasını ihlal etmekten 7 yıl ve tahrikten 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Ordu Enformasyon Bürosunun basın mensuplarına ilettiği açıklamada ise Kubota'nın toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve göçmenlik yasasını ihlal suçlamasıyla yargılandığı davanın devam ettiği belirtildi.