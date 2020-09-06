MSB'den Oruç Reis paylaşımıyla dünyaya kararlılık mesajı: Hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!"
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek! pic.twitter.com/ZYmxSpvr55
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!