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Dünya Yunanistanın tek gündemi Oruç Reis
AVRUPA

Yunanistan'ın tek gündemi: Oruç Reis

Ana karası kıta sahanlığı ilan ettiği bölgeye neredeyse 600 km uzaklıkta bulunan Yunanistan’ın bütün gündemi Oruç Reis sismik araştırma gemimiz olurken mesele ülkemizde Aamir Khan ve Masterchef gibi konular kadar ilgi çekmedi. Türkiye, Akdeniz’de en uzun kara sınırına sahip ülke konumundayken Oruç Reis'in bölgede sismik araştırmalar yapması egemenlik haklarımızı korumaya yönelik adımların başında geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkede gazetelerin de Twitter kullanıcılarının da tek gündemi Akdeniz
Ülkede gazetelerin de Twitter kullanıcılarının da tek gündemi Akdeniz

Ülkemizin Doğu Akdeniz'de tarihi bir gündemden geçtiği bugünlerde sosyal medyanın gündemi hala Masterchef, Hintli şarkıcı Aamir Khan gibi meseleler.

Türkiye'deki gündemin aksine Yunanistan'da ise 'Oruç Reis' sismik araştırma gemimizden başka hiçbir konu konuşulmuyor. Ülkede Twitter'daki gündemlerin tamamı bu konu üzerineyken basın da yalnızca bu konuyu gündemde tutuyor.

Ülkede çıkan gazetelerin birçoğunun manşeti Oruç Reis sismik araştırma gemimizin faaliyetleri.

Akdeniz'e en uzun kara sınırı olan ülke Türkiye

Türkiye, Akdeniz'de en uzun kara sınırına sahip olmasına rağmen Yunanistan ana karasına neredeyse 600 kilometre uzaklıkta bulunan Meis üzerinden bölgenin kendi kara suları olduğunu iddia ediyor. Bunu yaparken de bütün ülke tek vücut olmuş bir şekilde meseleyi gündemden düşürmüyorlar.

İki ülkenin gündemi bir hayli farklı.

  • Yunanistan gündeminde sırasıyla; Oruç Reis, Navtex, NATO, Türkiye, Oruç Reis, Türkiye, Ege Denizi konuşulurken Türkiye gündeminde, Oruç Reis kendine sekizinci sıradan yer buldu.

Osmanlı Devleti'nin denizcilik tarihine damgasını vuran Oruç Reis kimdir?
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Yeni Şafak'ın adalar ile ilgili tezleri ülkede gündemlerden biri.

Yeni Şafak'ın adalar ile ilgili dosyalarından rahatsız oldular

Ülkedeki gündemlerden biri de Yeni Şafak'ta yayınlanan 'Ege'de hesap ver' ve 'Çalıntı ada Girit' dosyaları oldu.

Okuyucularına ise içerikleri bağlamından koparıp sundular. Adaların Yunanistan tarafından hukuksuzca silahlandırılması ve Girit'in çevresindeki küçük adacıkların hiçbir zaman devredilmediğine dair olan bu içerikleri 'Olası savaş senaryosunda ilk hedef adalar' şeklinde verdiler.

Yunanistan'da gündem Yeni Şafak: Adalar tartışmaya açıldı
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Yunanistan'da gündem Yeni Şafak: Adalar tartışmaya açıldı

Yunan, adaları silahlandırıyor: Adaların konumu tartışmaya açılmalı
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Yunan, adaları silahlandırıyor: Adaların konumu tartışmaya açılmalı

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
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