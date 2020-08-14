Yunanistan'ın tek gündemi: Oruç Reis

Ülkemizin Doğu Akdeniz'de tarihi bir gündemden geçtiği bugünlerde sosyal medyanın gündemi hala Masterchef, Hintli şarkıcı Aamir Khan gibi meseleler.
Türkiye'deki gündemin aksine Yunanistan'da ise 'Oruç Reis' sismik araştırma gemimizden başka hiçbir konu konuşulmuyor. Ülkede Twitter'daki gündemlerin tamamı bu konu üzerineyken basın da yalnızca bu konuyu gündemde tutuyor.
Akdeniz'e en uzun kara sınırı olan ülke Türkiye
Türkiye, Akdeniz'de en uzun kara sınırına sahip olmasına rağmen Yunanistan ana karasına neredeyse 600 kilometre uzaklıkta bulunan Meis üzerinden bölgenin kendi kara suları olduğunu iddia ediyor. Bunu yaparken de bütün ülke tek vücut olmuş bir şekilde meseleyi gündemden düşürmüyorlar.
- Yunanistan gündeminde sırasıyla; Oruç Reis, Navtex, NATO, Türkiye, Oruç Reis, Türkiye, Ege Denizi konuşulurken Türkiye gündeminde, Oruç Reis kendine sekizinci sıradan yer buldu.
Yeni Şafak'ın adalar ile ilgili dosyalarından rahatsız oldular
Ülkedeki gündemlerden biri de Yeni Şafak'ta yayınlanan 'Ege'de hesap ver' ve 'Çalıntı ada Girit' dosyaları oldu.
Okuyucularına ise içerikleri bağlamından koparıp sundular. Adaların Yunanistan tarafından hukuksuzca silahlandırılması ve Girit'in çevresindeki küçük adacıkların hiçbir zaman devredilmediğine dair olan bu içerikleri 'Olası savaş senaryosunda ilk hedef adalar' şeklinde verdiler.