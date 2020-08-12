Çalıntı ada Girit: Ada hukuki olarak Türk toprağı

Son 100 yılda bölgenin kaderi sayısız antlaşma ile şekillendi. Türkiye Cumhuriyeti hem bir devlet olarak kendi yaptığı antlaşmalar ile hem de mirasçısı olduğu Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı antlaşmalarla bölgedeki sınırlarını belirledi. Yapılan antlaşmalarda konumu detaylandırılmayan gri bölgeler ile ilgili ise maalesef uzun bir süre mücadele edilmedi. Girit Adası da Meis Adası gibi bu gri bölgelerden biri. Adanın hukuki statüsü oldukça karışık ve resmi olarak tamamının Yunanistan’a devredildiğine dair hiçbir antlaşma yok.

Küçücük Meis adasının Yunanistan’a devredilmesine alkış tutanlar bugün bizim Akdeniz’de uğraştığımız birçok problemin kaynağıyken Girit de Akdeniz hakimiyeti açısından oldukça önemli.

Yunanistan’ın Mısır ile imzaladığı MEB antlaşması da Girit üzerinden çizilmişken Hafter ile Libya için yaptıkları antlaşmada da kilit nokta Girit.

DÜNYA Burnumuzun dibindeki Yunan adaları: Çalıntı ada MEİS

1913’te Girit, Yunanistan’a değil 4 ülkeye devredildi. Etrafındaki 14 adacık Osmanlı’da kaldı

Yunanistan’ın Akdeniz’deki kıta sahanlığımıza göz koyması ülkemizde adaların hukuki statüsünün de tartışmaya açılmasına zemin hazırladı. Şu an ülkemizin gündemi hiç olmadığı kadar Adalar Denizi ve çevresinde Yunanistan tarafından kontrol edilen adalar hakkında. Yunanistan’ın bölgede kontrol ettiği birçok adada egemenlik hakkının hiçbir meşruiyeti bulunmuyor.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım da konuyla ilgili “Adanın sadece 4’te biri Yunanistan’a ait. Uluslararası anlaşmalara göre, Girit’in 4’te üçü ve etrafındaki 14 adacık Türkiye’nindir” açıklamasını yapmıştı.

Adanın çevresinde yer alan 14 küçük ada ise hiçbir zaman devredilmedi. Bu adalar şu an işgal altında

30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması’na göre Girit, Müttefik Devletler’e devredildi. Bu devletler arasında bulunan Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan daha sonra haklarından feragat ederken adanın üzerinde hak sahibi oldukları 4’te üçlük bölge hukuki olarak bu ülkelere devredenin hakkı.

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Osmanlı Devleti’nin hakkı olan adanın 4’te üçünün bugünkü hukuki sahibi de İmparatorluğun mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Zaten adanın etrafında bulunan 14 adacık hiçbir zaman devredilmediği için bugün o bölge Yunan işgali altındadır.

Ada nüfusunun yarısını oluşturan Giritli Türklerin bugün adadaki nüfusu yüzde 0'ın altında.



Girit’te yapılan büyük Türk soykırımı dahi unutuldu

Girit aslında tarihsel olarak önemli bir Türk toprağıdır. Girit, Osmanlı döneminde Anadolu ile Afrika’daki topraklar arasında bir köprüyken bugün dahi Mısır ve Libya’da yaşayanların çok büyük bir kısmı Giritlidir. Girit’in 19. yüzyılda nüfusunun yarısı Türktü bugün ise toplam nüfustaki oranı yüzde 0 dahi değil.

Lassithi Katliamları gibi sayısız saldırı ile Giritli Türkler katledilmişti. Girit’in doğusunda bulunan Lassithi bölgesinde Yunanların gerçekleştirdiği katliamda 1 000’den fazla Türk köylü canice öldürülmüştü. O dönem Giritli Türklere yapılan katliamlara yakından tanık olan İngiliz gazeteci Henry Noel Brailsford gördüklerini ‘wholescale massacre’ yani 'toptan katliam' olarak tanımlamış, Türklere uygulananın soyu kırmayı amaçladığını belirtmiştir.

Girit'in 1861 yılındaki etnik haritası. Kırmızı renkle gösterilen Türklerin torunlarının hiçbiri adada yaşamıyor.

Yine aynı dönem adalarda Türk nüfusu yok etmeye yönelik yapılan katliamlara bir başka İngiliz tarihçi W. Alison Phillips gördüklerini şöyle anlatmıştır:

‘Türklerin hepsini soğukkanlılıkla öldürdüler; çaresiz yaşlı adamları, çalışan kadınları, küçücük çocukları sığır gibi katlettiler. Yunanlılara göre tek suçu aşırı gayret olan saygıdeğer yaşlı bir Türk, gözlerinin önünde ailesinin katledilişini izlemeye zorlandı.’

İngiliz tarihçi W. Alison Phillips



‘Her yerde önceden bildirimiş bir işaret gibi, köylüler hep birden ayağa kalkıp bulabildikleri tüm Türkleri; erkek,kadın ve çocuk ayırt etmeden katlettiler. Şarkılar söylüyorlardı: Ne Mora’da bir tane Türk kalacak ne de Dünyada diye. Yunan İsyanının patlak vermesinden sonraki üç hafta içerisinde kasabalara kaçabilen Türkler dışında bir tane bile müslüman kalmamıştı.’