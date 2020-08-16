Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Oruç Reisin sismik karnesi Akdenizin röntgenini çekti
ANKARA

​Oruç Reis’in sismik karnesi: Akdeniz'in röntgenini çekti

Oruç Reis’in sismik karnesi: Akdeniz'in röntgenini çekti

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin denizlerde 2017’den bu yana üç yılı aşkın mesaisinde gösterdiği performans parmak ısırtıyor. 16 bin 772 kilometrekarelik alanda sismik veri toplayan gemi, 4 bölgede, 4 bin 872 kilometrekare taban alanında 3B (3 boyutlu) röntgen çekti. 2B (2 boyutlu) grafiklerin kapladığı alan ise tam 11 bin 900 kilometrekare.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin denizlerde 3 yılı aşkın mesaisinde gösterdiği performans parmak ısırtıyor. Yüzde 90 yerlilik oranıyla Tuzla’daki bir tersanede inşa edilen ve 2017 Haziran’ında göreve başlayan Oruç Reis, 2017-2020 yılları arasında 16 bin 772 kilometrekarelik alanda sismik veri topladı.

Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor
GÜNDEM
Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor

Dört bölgede yürütülen çalışmalarda Oruç Reis, 4 bin 872 kilometrekare taban alanında 3B (3 boyutlu) röntgen çekti. Geminin aynı süre içerisinde elde ettiği 2B (2 boyutlu) grafiklerin kapladığı alan ise tam 11 bin 900 kilometrekare. Yapıldığı yıl 400 milyon liraya mâl olan milli gemide 28’i araştırmacı, 27’si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Şuan Doğu Akdeniz’de Türkiye sahilinden 250 kilometre güneyde konuşlu Oruç Reis’in sismik aramalara başladığında ilk görev yeri Karadeniz olmuştu.

ADINI YAŞATIYOR

Osmanlı denizciliğine damga vuran Oruç Reis’in çetin fırtınalar karşı söylediği tarihe geçen “Yaşama hakkın, mücadele gücün kadardır” sözünü bugün adını taşıdığı Oruç Reis sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz’de yaşatıyor. Doğu Akdeniz’de tek taraflı oyunları bozan Türkiye çalışmalarına dört bir yanda devam ediyor.

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.


2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’daki aramalarını tamamlayan Oruç Reis, görevini Doğu Akdeniz’de sürdürmeye devam ederken Türkiye’nin milli enerji ve maden politikaları doğrultusunda 2B ve 3B veri topluyor. Edinilen bilgilere göre, Oruç Reis bugüne kadar 4 ayrı alanda 3B sismik araştırma yaptı. Bunlar arasında Sarıyer, Karadeniz İğneada, Güney Marmara ve Batı Güzelyurt bulunuyor. 2017’den bu yana yapılan 2B sismik etütlerin bölgeleri arasında ise Karadeniz-Zonguldak 1, Karadeniz-Zonguldak 2, Karadeniz-İğneada, Akdeniz-Kaş, Akdeniz-Kumluca ve Akdeniz-Demre alanları yer alıyor.

Oruç Reis

EN YETENEKLİLERDEN

Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1500 metre su derinliğine kadar deniz tabanı görüntülemesi yapabilen Oruç Reis, deniz tabanından 18 metreye kadar karot numunesi alabilen cihazları sayesinde farkını ortaya koyuyor. Oruç Reis 2B ve 3B sismik, gravite, manyetik ve jeofizik araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahipken, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu ve 15 bin metreye kadar da 2 boyutlu veri toplayabiliyor. Üretim sürecinden takip ve destek gemilerine; sigortalamasından çalışma ekibine kadar ‘yerli ve milli’ olma özelliği taşıyan Oruç Reis, dünyadaki yüksek donanımlı ve çok amaçlı 6-7 sismik araştırma gemisinden biri.

Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi: Bedelini ağır ödersiniz
GÜNDEM
Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi: Bedelini ağır ödersiniz

HUMMALI ÇALIŞMA

Türkiye, Yunanistan’la yaklaşık 2,5 aydır sorunların aşılması için müzakere yürütüyordu. Berlin’de iki ülke temsilcilerinin görüştüğü sırada Yunanistan bir oldubitti girişimiyle Mısır’la sözde deniz yetki alanı anlaşması imzalandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerin durdurulduğunu ve anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurguladı. Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de denklem dışında bırakmak için atılan bu adım sonrası sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş sahilinin 250 kilometre güneyine, Mısır-Türkiye deniz sınırına gönderildi. Gemi, Navtex ilan edilmesi sonrası belirlenen 8 koordinat noktasında araştırma yapmaya devam ediyor. Oruç Reis’e güvenlik açısından savaş gemileri de eşlik ediyor.

Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek
GÜNDEM
Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek
Abone Ol Google News
Avrupada da yalnız kaldı

Avrupa'da da yalnız kaldı

​AB'den Türkiye'yi kınama kararı dahi çıkartamadı.
Haydutluğa boyun eğmeyiz

Haydutluğa boyun eğmeyiz

​Doğu Akdeniz'de sonuna kadar haklıyız, geri adım atmayacağız.
Oruç Reisinsismik karnesi

Oruç Reis'in
sismik karnesi

16 bin kilometrekarelik alanın röntgenini çekti.
Yalancı ırkçı!

Yalancı ırkçı!

​Avukatından Trump'a çok ağır hakaretler.
Belgesi olmayan<br>satamayacak

Belgesi olmayan
satamayacak

​İkinci el taşıt satışında yeni bir dönem başlıyor.
On bir aşiret<br>reisi Ankara'da

On bir aşiret
reisi Ankara'da

​PKK'ya karşı yeni yol haritası belirleniyor.
Teröre hedef gösterildi

Teröre hedef gösterildi

​Şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Bir ilde daha kısıtlama

Bir ilde daha kısıtlama

​İkametgahında bulunmayanlara ceza uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Büyükşehirleri kana bulamaya hazırlanan terörist yakalandı.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Geçtiğimiz 45 günün en yüksek oranı.
Biden'a sert tepki

Biden'a sert tepki

"​Türkiye siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke değil."
Biden'dan hadsiz açıklamalar

Biden'dan hadsiz açıklamalar

​"Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz."
Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz mesajı

"Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz."
Macron'un hayalleri

Macron'un hayalleri

Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!
Ambulans helikopter <br>korona hastası için havalandı

Ambulans helikopter
korona hastası için havalandı

2 bin 500 rakımda, 40 derece ateşle yanıyordu.
Yüzde 350 arttı

Yüzde 350 arttı

​Ulaştırma Bakanı sosyal medyada açıkladı..
Erdoğan'dan önemli mesajlar

Erdoğan'dan önemli mesajlar

Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.