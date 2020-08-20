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Cumhuriyet Oruç Reis'e saldırdı: Yasayı deldi

Cumhuriyet Oruç Reis'e saldırdı: Yasayı deldi

Türkiye'nin ülke içi başarılarını kötülemeye devam eden Cumhuriyet gazetesi, bugünkü attığı manşetle yine şaşırtmadı. Cumhuriyet gazetesi, bu sefer Yunanistan'ın savunuculuğuna soyundu. Gazete Oruç Reis için Yunan medyası ağzıyla "Yasayı deldi" manşetini attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Son olarak Oruç Reis sondaj gemisinin bölgeye hareket etmesinin ardından Yunanistan tarafından gelen açıklamalarla, gerilim bir anda artmıştı.

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Türkiye, Yunan tarafından gelen açıklamalara en üst makamlardan cevam vermesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, Oruç Reis'e tam koruma sağladı.

CUMHURİYET GAZETESİ ORUŞ REİS'İ KINADI

Türkiye'nin uluslararası arenada gerçekleştirdiği faaliyetleri dış basın gibi sunan Cumhuriyet gazetesi, bu sefer Yunanistan'ın savunuculuğuna soyundu.

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Cumhuriyet, bugün Oruş Reis'in “sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı” ilanını eleştirip algı yaptı.

Gazete Oruç Reis için Yunan medyası ağzıyla "Yasayı deldi" manşetini attı.

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