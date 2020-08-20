Cumhuriyet Oruç Reis'e saldırdı: Yasayı deldi

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Son olarak Oruç Reis sondaj gemisinin bölgeye hareket etmesinin ardından Yunanistan tarafından gelen açıklamalarla, gerilim bir anda artmıştı.

DÜNYA Oruç Reis hakkındaki sözlerini hazmedemediler: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos istifa etti

Türkiye, Yunan tarafından gelen açıklamalara en üst makamlardan cevam vermesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, Oruç Reis'e tam koruma sağladı.

CUMHURİYET GAZETESİ ORUŞ REİS'İ KINADI

Türkiye'nin uluslararası arenada gerçekleştirdiği faaliyetleri dış basın gibi sunan Cumhuriyet gazetesi, bu sefer Yunanistan'ın savunuculuğuna soyundu.

DÜNYA Türkiye'nin Akdeniz zinciri: Kuzeyden Oruç Reis güneyden Misrata

Cumhuriyet, bugün Oruş Reis'in “sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı” ilanını eleştirip algı yaptı.

Gazete Oruç Reis için Yunan medyası ağzıyla "Yasayı deldi" manşetini attı.

GÜNDEM Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor

GÜNDEM Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi: Bedelini ağır ödersiniz