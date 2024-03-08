Muhalefette vizyon yok: Hayalleri çıkarlarıyla sınırlı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin, 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım." dedi. Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Dünyada rakipleriyle değil kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına, aslı astarı olmayan sözler verdiklerine emin olun, hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi iki gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar." değerlendirmesinde bulundu.





HANGİ SÖZLERİNİ TUTTULAR?

Alandakilerden geçtiğimiz seçimlerde çeşitli vaatlerle işbaşına gelenleri hatırlamalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun, gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi?"





TUĞLA ÜSTÜNE TUĞLA KOYMADILAR

"Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız?" diye konuşan Erdoğan, "Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin, 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Buna hazır mıyız? Cumhur İttifakı'mızın AK Partili ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım." dedi.





MİLLİ İRADE BAYRAMI

Erdoğan, pazartesi günü ramazanın ilk orucunun tutulacağını hatırlatarak Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını göreceklerine inandığını söyledi. Mersin'in ülkenin hem demografik olarak en zengin hem de hala göç almayı sürdüren şehirlerinin başında geldiğine işaret eden Erdoğan, bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesinin, oradaki potansiyelin yüksekliğinin işareti olduğunu kaydetti. Erdoğan, Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi kendilerinin bildiğini belirterek bunun için de hükümet olarak en çok yatırım getirdikleri şehirlerin başında Mersin'in geldiğini bildirdi.





Hayalleri çıkarlarıyla sınırlı

Erdoğan, sadece istismar siyasetiyle Mersin'in önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. unların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon, program, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Birbirleriyle uğraşmaktan birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor."





Zelenski bugün Türkiye'de

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Türkiye’ye gelecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" ifadeleri yer aldı.



