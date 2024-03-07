Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor: Ana gündem savaşın seyri

ABD ve Batı aldatıcı vaatleri ve göstermelik yardımlarını sürdürme sözü ile Ukrayna yöneticilerini ve halkını oyalamaya ve adeta suni teneffüs yaptırarak, Ukrayna’nın savaşma azmini körüklemeye devam etmektedir. Ukrayna, ABD ve Batı’nın bu sırt sıvazlamalarından bir yarar gelmeyeceğini anlamış olmalıdır.