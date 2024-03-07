|
Gündem

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor: Ana gündem savaşın seyri

İletişim Başkanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın (8 Mart) Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

22:22 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:53 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski (Foto: Arşiv)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Ana gündem: Barış arayışı, tahıl koridoru ve savaşın seyri olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.



#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
POLİS ALIMI 2024 BAŞVURU ŞARTLARI: 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?