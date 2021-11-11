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ANKARA

Muz paylaşımı yapan Suriyelilerin durumu ne oldu: Yeni açıklama geldi

Göç İdaresi Başkanlığı, tepki çeken muz paylaşımlarıyla ilgili gözetim altındaki 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Muz paylaşımı yapan Suriyelilerin durumu ne oldu: Yeni açıklama geldi
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Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadan "provokatif" amaçlı paylaşımlarda bulunan ve adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri sürüyor. Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan yabancı uyruklular çalışmalar sonucunda tespit edildi.

İşlemleri devam ediyor

Söz konusu paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Halen bu merkezlerde idari gözetim altında bulunan yabancı uyrukluların işlemleri devam ediyor.

Bir sokak röportajındaki ifadelerin ardından bazı yabancı uyruklular sosyal medyada "muz" görüntüleri paylaşmış, bu provokatif paylaşımlar üzerine Göç İdaresi Başkanlığınca yasal işlem başlatılmıştı.

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