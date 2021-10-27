İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çeken Suriyeliler sınır dışı edilecek

Dün dolaşıma sokulan ve sosyal medyanın gündemine oturan provokatif 'muz' videosunu çeken Suriye uyruklu vatandaşlar sınır dışı edilecek.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün açıklaması şöyle:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü "Bir sokak röportajında yer alan “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı “muz yeme” eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

HAYAT Uluslararası Mülteci Hakları Derneği sosyal medyada sistematik şekilde yayılan provokatif videolara ilişkin suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.