Gündem Suriyeli muz provokatörlerinin sınır dışı edilmesine CHP karşı çıktı Kardeşçe göndereceğiz
POLİTİKA

Suriyeli 'muz' provokatörlerinin sınır dışı edilmesine CHP karşı çıktı: Kardeşçe göndereceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'muz yeme' videoları çekerek sosyal medya üzerinden provokasyon yapan Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmelerine karşı çıktı. Muz yeme videolarının suç teşkil etmediğini yetkililere anlattıklarını belirten Tanal, "CHP iktidarında tüm Suriyeliler kardeşçe ülkelerine gönderilecek." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Suriyeli muz provokatörlerinin sınır dışı edilmesine CHPli Mahmut Tanal karşı çıktı
CHP'li Mahmut Tanal, 'muz' provokasyonuna katılan Suriyelilerin sınır dışı edilmemesini istedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu kişilerin, provokatif amaçlı yine bu söyleme karşı sosyal medyada muz yeme görüntüsü paylaştığını tespit etti.

Gelişme sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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CHP'Lİ TANAL SURİYELİLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

Göç İdaresi Başkanlığını ziyaret ederek konu hakkında yetkililerle görüştüğünü açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'muz' paylaşımı yapan Suriyelilerin sınır dışı edilmesinin suç teşkil etmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Tanal, "Meclis Göç Komisyonu'nda, Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri vardı. Kendilerine muz yiyen Suriyelilere yönelik operasyonları sorduk. Muz yeme videolarının suç teşkil etmediğini anlattık. Yetkililer, muz yedikleri için sınır dışı edilen Suriyelinin olmadığını aktardılar." diye konuştu.

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"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, SURİYELİLERİ KARDEŞÇE GÖNDERECEĞİZ"

Konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan CHP'li vekil, "AK Parti iktidarının göç ve sığınmacı politikası, baştan beri yanlış. Muz yiyen Suriyelileri suçlu göstererek kurtulamaz. CHP iktidarında tüm Suriyeliler kardeşçe ülkelerine gönderilecek." vaadinde bulundu.

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