Gündem Muz yeme paylaşımlarıyla ilgili 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltında 11 şüpheli daha aranıyor
İSTANBUL

'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltında: 11 şüpheli daha aranıyor

Sosyal medya üzerinden sokak röportajı sırasında bir kişinin "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine, bazı yabancı uyruklu kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçundan işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Haber Merkezi DHA
Muz yeme paylaşımlarıyla ilgili 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltında: 11 şüpheli daha aranıyor
Yakalanan şüpheliler, İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu kişilerin, provokatif amaçlı yine bu söyleme karşı sosyal medyada muz yeme görüntüsü paylaştığını tespit etti.

31 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Polis, 31 şüpheliye yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine dün ve bugün operasyon yaptı.

Operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına aldı.

11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında 2 şüphelinin 26 Ekim tarihinde Hollanda'ya gittiği, 7 şüphelinin İstanbul dışında ikamet ettiği belirlenirken 11 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

YAKALANAN 11 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Yakalanan 11 şüphelinin emniyette "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçunda işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği kaydedildi.

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