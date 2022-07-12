Gündem Nedim Şener PKK ile bir bağımız yok diyen Mithat Sancara Demirtaşın sözlerini hatırlattı HDP Öcalanın 20 yıllık projesi
POLİTİKA

Nedim Şener 'PKK ile bir bağımız yok' diyen Mithat Sancar'a Demirtaş'ın sözlerini hatırlattı: HDP Öcalan’ın 20 yıllık projesi

Katıldığı canlı yayında HDP'nin PKK ile bir bağının olmadığını öne süren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a gazeteci Nedim Şener'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şener, terör örgütü PKK ile bir ilgilerinin olmadığını iddia eden Sancar'a geçmiş yıllarda "HDP öcalan’ın 20 yıllık projesi" ifadesini kullanan Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını hatırlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şener PKK ile bir bağımız yok diyen Mithat Sancara Demirtaşın sözlerini hatırlattı: HDP Öcalan’ın 20 yıllık projesi
Nedim Şener-Mithat Sancar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında HDP'nin PKK ile bir bağının olmadığını öne sürdü.

HDP'Lİ SANCAR: BİZİM PKK İLE BAĞIMIZ YOK

Kararları PKK'nın değil de kendilerinin aldığını söyleyen Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda HDP eğer gerçekten onların dediği gibiyse, bu kadar teveccüh ve kabulü nasıl görsün? Herkes şunu görüyor: 8-10 milyon civarında oy bandı arasında oynuyoruz. Türkiye'yi bölmek isteyen 10 milyon insan mı var, hayır. Bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok, bunu defalarca söyledik. Kararlarımızı kendimiz alıyoruz"

DEMİRTAŞ CANLI YAYINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Gazeteci Nedim Şener, Sancar'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Şener, HDP'nin PKK ile bir bağı olmadığını iddia eden Sancar'a geçmiş yıllarda "HDP Öcalan’ın 20 yıllık projesi" ifadesini kullanan Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını hatırlattı.

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş, 2012 yılında katıldığı canlı yayında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"HDP Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisini özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir."

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