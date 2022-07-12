Nedim Şener 'PKK ile bir bağımız yok' diyen Mithat Sancar'a Demirtaş'ın sözlerini hatırlattı: HDP Öcalan’ın 20 yıllık projesi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında HDP'nin PKK ile bir bağının olmadığını öne sürdü.

HDP'Lİ SANCAR: BİZİM PKK İLE BAĞIMIZ YOK

Kararları PKK'nın değil de kendilerinin aldığını söyleyen Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda HDP eğer gerçekten onların dediği gibiyse, bu kadar teveccüh ve kabulü nasıl görsün? Herkes şunu görüyor: 8-10 milyon civarında oy bandı arasında oynuyoruz. Türkiye'yi bölmek isteyen 10 milyon insan mı var, hayır. Bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok, bunu defalarca söyledik. Kararlarımızı kendimiz alıyoruz"

DEMİRTAŞ CANLI YAYINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Gazeteci Nedim Şener, Sancar'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Şener, HDP'nin PKK ile bir bağı olmadığını iddia eden Sancar'a geçmiş yıllarda "HDP Öcalan’ın 20 yıllık projesi" ifadesini kullanan Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını hatırlattı.

REKLAM

1-PKK/HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ;

"Bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok.”(2022)

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

PKK/HDP’li Demirtaş; “HDP öcalan’ın 20 yıllık projesi”(2012) pic.twitter.com/wv7X9srlSj — Nedim Şener (@nedimsener2010) July 11, 2022

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş, 2012 yılında katıldığı canlı yayında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"HDP Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisini özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir."

GÜNDEM HDP'li Hüda Kaya teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan oğlunu savundu: Ailem hedef gösteriliyor

GÜNDEM Nedim Şener'den HDP seçmenine: PKK sizin ailenizden birini öldürüyor ve siz halay çekiyorsunuz